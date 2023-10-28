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01:58, 28 октября 2023Мир

Стало известно об ударах ЦАХАЛ по территориям вокруг больниц в Газе

Al Jazeera: ВВС Израиля наносят удары по территориям возле больниц в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля наносят удары по сектору Газа по территории близ медучреждений. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что ударам подвергаются территории возле клиники «Шифа» и индонезийской больницы.

Ранее стало известно о вторжении Израиля в Газу. В палестинском движении ХАМАС заявили, что «Бригады "Аль-Кассам"» оказывают сопротивление солдатам ЦАХАЛа на северо-востоке сектора.

Также сообщалось о движении танков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в сторону Газы. Они направлялись к району, прилегающему к барьеру безопасности в городе Бейт-Ханун, который расположен на севере палестинского анклава.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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      Екатерина Подвигина
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