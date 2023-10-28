Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
13:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Факел
Сегодня
14:00 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Даниил Медведев
Сегодня
15:00 (Мск)
Стефанос Циципас
Вена
Ростов
Сегодня
16:30 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Крылья Советов
Сегодня
16:30 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Андрей Рублёв
Сегодня
16:30 (Мск)
Янник Синнер
Вена
10:40, 28 октября 2023Спорт

Олимпийский чемпион из России высказался о санкциях МОК

Чемпион ОИ Нагорный: санкции против россиян показывают некомпетентность МОК

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о санкциях Международного олимпийского комитета (МОК) против россиян. Его слова приводит РИА Новости.

По словам гимнаста, такие решения показывают некомпетентность руководителей МОК. «Мы спортсмены, мы делаем свою работу, тренируемся, мы находимся в подвешенном состоянии, и если ты руководитель МОК, то прими уже решение — допускать или нет», — заявил он.

Нагорный отметил, что санкции являются поводом к обсуждению Игр. «Вот, россиян и белорусов не допускают, и статьи появляются на эту тему. Посмотрите, сколько раз за эти два года появлялись статьи о нашем допуске или недопуске — практически каждые два-три месяца», — добавил он.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Однако окончательное решение об участии россиян в Играх-2024 в Париже не принято.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили об одерживаемой Россией победе над ВСУ

      В Германии заявили о сбывающемся предсказании Путина по Украине

      Галкин спел песню Цоя перед иностранной публикой и попал на видео

      Мощный пожар полностью охватил здание российской гостиницы и попал на видео

      Олимпийский чемпион из России высказался о санкциях МОК

      Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из состояния безумия

      Массовый конфликт произошел в московском кафе

      Дело оставившего Крымский мост без защиты офицера поступило в суд

      СКР начал проверку после инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе

      Союзники засомневались в готовности США помогать одновременно Израилю и Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости