Олимпийский чемпион из России высказался о санкциях МОК

Чемпион ОИ Нагорный: санкции против россиян показывают некомпетентность МОК

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о санкциях Международного олимпийского комитета (МОК) против россиян. Его слова приводит РИА Новости.

По словам гимнаста, такие решения показывают некомпетентность руководителей МОК. «Мы спортсмены, мы делаем свою работу, тренируемся, мы находимся в подвешенном состоянии, и если ты руководитель МОК, то прими уже решение — допускать или нет», — заявил он.

Нагорный отметил, что санкции являются поводом к обсуждению Игр. «Вот, россиян и белорусов не допускают, и статьи появляются на эту тему. Посмотрите, сколько раз за эти два года появлялись статьи о нашем допуске или недопуске — практически каждые два-три месяца», — добавил он.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Однако окончательное решение об участии россиян в Играх-2024 в Париже не принято.