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17:55, 28 октября 2023Забота о себе

Россиян предупредили об одном провоцирующем старение и бесплодие факторе

Диетолог Зубарева: ожирение провоцирует раннее старение и бесплодие

Фото: Alex Pasarelu / Unsplash

Диетолог Наталья Зубарева предупредила, что ожирение провоцирует раннее старение и бесплодие, а также является фактором развития рака и других смертельно опасных заболеваний. Ее мнение приводит NEWS.ru.

Зубарева подчеркнула, что лишний вес является одним из главных факторов, провоцирующих развитие сердечно-сосудистых патологий, дисфункций щитовидной железы и гипофиза, заболеваний печени и желчного пузыря. Кроме того, по словам диетолога, ожирение негативно воздействует на репродуктивную систему и может стать причиной бесплодия, а также преждевременного старения.

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Чтобы снизить риски опасных заболеваний, Зубарева рекомендовала как можно скорее взять себя в руки и начать худеть. По ее мнению, добиться стройной фигуры может каждый, если не будет откладывать это на потом.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили назвал ошибки в питании, из-за которых могут развиваться опасные для жизни болезни. Он указал, что нельзя допускать обезвоживания при сгущении крови.

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      Екатерина Улитина
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