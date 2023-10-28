Советник Нетаньяху пригрозил бойцам ХАМАС

Советник Нетаньяху Регев пригрозил ХАМАС гневом Израиля

Старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев в интервью MSNBC заявил, что бойцы палестинского движения ХАМАС «почувствуют гнев» израильской армии этой ночью.

«Мы идем за вами, мы найдем вас и уничтожим как цель», — резко высказался Регев. При этом он заверил, что армия США не принимает участие в боевых действиях. «Это мы атакуем, нет ни одного американского военного», — указал советник премьер-министра.

Ранее в ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной. За принятие документа проголосовали 120 стран, 14 высказались против, еще 45 решили воздержаться.

Движение ХАМАС приветствовало данное решение и призвало незамедлительно начать выполнение резолюции. В движении отметили, что это даст возможность обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и необходимой помощи в сектор Газа.

В свою очередь Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что страна решительно отвергает призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН и считает ее отвратительной.