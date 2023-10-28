Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:18, 28 октября 2023Мир

Советник Нетаньяху пригрозил бойцам ХАМАС

Советник Нетаньяху Регев пригрозил ХАМАС гневом Израиля

Фото: Reuters

Старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев в интервью MSNBC заявил, что бойцы палестинского движения ХАМАС «почувствуют гнев» израильской армии этой ночью.

«Мы идем за вами, мы найдем вас и уничтожим как цель», — резко высказался Регев. При этом он заверил, что армия США не принимает участие в боевых действиях. «Это мы атакуем, нет ни одного американского военного», — указал советник премьер-министра.

Ранее в ООН приняли резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и Палестиной. За принятие документа проголосовали 120 стран, 14 высказались против, еще 45 решили воздержаться.

Движение ХАМАС приветствовало данное решение и призвало незамедлительно начать выполнение резолюции. В движении отметили, что это даст возможность обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и необходимой помощи в сектор Газа.

В свою очередь Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что страна решительно отвергает призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН и считает ее отвратительной.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      «Разнесли в пух и прах». В США заявили, что российские военные проводят операции по окончательной ликвидации ВСУ

      В США и КНР выразили готовность проработать встречу Байдена и Си Цзиньпина

      Украина захотела ужесточить контроль над экспортерами зерна

      Льюистонский стрелок покончил с собой

      Составлен топ-15 городов России для отдыха на ноябрьские праздники

      Советник Нетаньяху пригрозил бойцам ХАМАС

      В Европе заявили о зависимости в космосе из-за санкций против России

      Стало известно о пристрастии москвичей к лечению гриппа народными средствами

      Иран пригрозил США открытием новых антиамериканских фронтов

      В Киеве пожаловались на появление мини-версии премьера Венгрии Орбана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости