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23:13, 28 октября 2023Спорт

Тренер «Барселоны» объяснил поражение от «Реала»

Тренер «Барселоны» Хави отказался винить арбитров в поражении от «Реала»

Фото: Juan Medina / Reuters

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави объяснил поражение от мадридского «Реала» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Его слова приводит Marca.

Специалист отказался винить арбитров в неудачном результате. Он заявил, что поражение связано с тем, что команда не действовала эффективно. «Мы очень хорошо играли на протяжении 60 минут, но незаслуженно проиграли», — подчеркнул тренер.

«Реал» одержал победу над «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1. На шестой минуте счет открыл полузащитник хозяев Илкай Гюндоган. На 68-й минуте счет сравнял хавбек Джуд Беллингем. На второй добавленной он сделал дубль и принес победу команде.

Таким образом, после 11 матчей Ла Лиги «Реал» лидирует в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Барселона» находится на третьем месте, имея в активе 24 очка.

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      Анастасия Борисова
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