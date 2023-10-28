ЦАХАЛ показал работу танков и войск в секторе Газа
Армия обороны Израиля показала работу сухопутных войск
В субботу, 28 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры работы сухопутных войск, действующих в секторе Газа. Об этом сообщает Times of Israel.
На опубликованных кадрах показана работа пехоты, инженерных войск и танков, которые ночью и днем проводят операцию в секторе Газа.
Накануне стало известно, что Армия обороны Израиля расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа, об этом заявил глава ее пресс-службы, бригадный генерал Даниэль Хагари. Кроме того, сегодня ночью Израиль нанес авиаудары по 150 подземным объектам в Газе.