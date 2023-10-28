В МВД оценили возможность выдачи электронных паспортов в России

В МВД заявили об отсутствии технической возможности выдавать электронный паспорт

В настоящее время в России отсутствует техническая возможность выдавать гражданам электронный паспорт, несмотря на то, что такая процедура предусмотрена законом. Такую оценку дала начальник управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Действительно, это прописано — возможность выдачи такого паспорта с электронным носителем, но при возможности именно технической, пока об этом речи нет», — объяснила она.

Казакова напомнила, что законодатели заложили такую возможность в законе с той целью, чтобы в МВД стремились к цифровизации. Она добавила, что в перспективе может возникнуть подобная необходимость.

В июне прошлого года Минцифры России заморозило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок. В начале 2023 года власти планировали начать выдачу электронных паспортов в трех регионах России — Москве, Московской области и Татарстане.

Согласно проекту, документ представляет собой карту с бесконтактным чипом, на которой хранятся данные гражданина. В паспорт можно было бы добавить ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

В феврале президент России Владимир Путин согласился с идеей применения цифрового паспорта в виде электронного удостоверения личности через аккаунт в мобильном приложении. 18 сентября глава государства подписал соответствующий указ.