В Словакии решили пересмотреть соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны

Калиняк: Словакия пересмотрит соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны

Словакия намерена пересмотреть с учетом интересов республики заключенное в 2022 году соглашение с США о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк, пишет ТАСС.

Калиняк уточнил, что во время встречи с американским послом он рассказал о позиции словацкого правительства, а также о намерении республики пересмотреть заключенное в феврале 2022 года соглашение с США в сфере обороны. «На встрече мы заявили, что ценим хорошие отношения с западными партнерами, но мы не похожи на прежние раболепные правительства. Мы благодарны за конструктивный диалог и сотрудничество, но только взаимовыгодное», — написал министр обороны.

Также Калиняк добавил, что до сведения американского посла было доведено, что в Словакии решили не отправлять на Украину новые партии военной помощи.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика отказывается поддерживать антироссийские санкции Европейского союза в атомной сфере. По его словам, это связано с работой атомных электростанций в Словакии и снабжением их топливом. Он также добавил, что антироссийские санкции не работают, однако это не значит, что Словакия будет голосовать против каждой новой меры.