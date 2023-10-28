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17:46, 28 октября 2023Спорт

Врач назвал помогающую сохранить молодость мозга тренировку

Фото: Robina Weermeijer / Reuters

Создатель популярной диеты Fast 800, бывший врач и телеведущий Майкл Мосли назвал тренировку, которая помогает сохранить молодость мозга. Его слова приводит The Mirror.

Мосли заявил, что десять минут танцевальной активности способствуют сохранению когнитивных функций до глубокой старости. Он подчеркнул, что танцы помогают бороться с депрессией, улучшают память и защищают от слабоумия в большей степени, чем ходьба.

Отмечается, что достаточно проводить кратковременные, однако регулярные тренировки дома. По мнению эксперта, активные танцы под музыку — отличная альтернатива для тех, кто не может найти время на спортивный зал.

4 сентября журналисты «Кубанских новостей» назвали элементарное упражнение для улучшения здоровья. Источник посоветовал поднимать руки. Движение необходимо выполнять по одной минуте в день, постепенно увеличивая время до пяти минут.

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      Анастасия Борисова
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