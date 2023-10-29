Ученые установили безопасное количество сахара в кофе и чае

PLOS One: добавление сахара в напитки не имеет негативного влияния на организм

Ученые из Лейденского университета заявили, что добавление сахара в кофе и чай не имеет негативного влияния на организм. Результаты исследования специалистов были представлены в журнале PLOS One.

Ученые проанализировали данные 32-летнего наблюдения почти трех тысяч участников, которые ежедневно пили чай или кофе с разным количеством добавленного в напиток сахара. В самом начале и в конце специалисты провели обследование здоровья испытуемых. Они также оценили причины ухода из жизни ряда участников.

Результаты анализов показали, что добавление сахара в напитки не связано с преждевременной смертью. Те, кто пил кофе или чай с подсластителем, повышали коэффициент риска ранней смерти лишь на единицу по сравнению с теми, кто сахара не употреблял.

Ученые также отметили, что этот эффект сохраняется лишь при условии, что в напиток добавляют 5 граммов сахара. В газировках содержится около 25 граммов сахара, эти напитки влияют на состояние здоровья.

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что переизбыток сахара повышает риск мочекаменной болезни.

Павлова отметила, что сахар содержится в сладостях, выпечке, газированных напитках, ароматизированных йогуртах и готовых соусах. Если этих продуктов много в рационе, то повышается риск образования камней.