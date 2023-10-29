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15:29, 29 октября 2023Ценности

Девушка решила сэкономить и удивилась ценной находке в секонд-хенде

Кадр: @bray. bunni / TikTok

Американка решила сэкономить на шопинге и удивилась ценной находке в секонд-хенде. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

23-летняя жительница Техаса с никнеймом @braybunny опубликовала ролик, в котором показала новое приобретение из магазина подержанных вещей. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала винтажный блестящий кроп-топ бренда Whiting And Davis из 1970-х годов, который она приобрела всего за шесть долларов.

По словам блогерши, стоимость аналогичной вещи на ресейл-платформе Depop варьируется от 350 до 700 долларов. Выяснилось, что данный предмет гардероба пользуется большим спросом, поскольку в нем актриса Робин Райт снималась в фильме «Форрест Гамп». Инфлюэнсер призналась, что решила оставить изделие себе.

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«Этот топ — первая вещь, которую я заметила, когда вошла в магазин. У меня хорошее чутье на винтаж, поэтому я и обратила внимание на данную одежду. Когда я взяла топ в руки, то сразу поняла, что держу целое состояние», — рассказала автор публикации.

В августе актриса и художница Риган Мишель из Канады также сделала покупку в секонд-хенде и удивилась ценной находке. Девушка рассказала, что посетила комиссионный магазин, где наткнулась на красную деревянную шкатулку для украшений. Канадка приподняла выступающую часть ящика, служившую в качестве держателя ювелирных изделий, и нашла под ней золотое кольцо.

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      Карина Черных
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