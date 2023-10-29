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18:32, 29 октября 2023Спорт

«Динамо» прервало пятиматчевую серию без побед в РПЛ

«Динамо» со счетом 2:1 победило «Урал» в матче 13-го тура РПЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Динамо» обыграло «Урал» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась победой столичной команды со счетом 2:1. Первым ворота соперников поразил нападающий Константин Тюкавин на 42-й минуте. На 61-й увеличил преимущество бело-голубых бразильский полузащитник Бителло. На пятой добавленной минуте хавбек Илья Ишков забил единственный для екатеринбуржцев мяч.

Благодаря победе «Динамо» заработало 21 очко и поднялось на четвертую строку в турнирной таблице. Команда прервала пятиматчевую серию без побед в РПЛ. «Урал» с 16 очками идет на десятом месте.

В следующем туре 6 ноября москвичи сыграют на выезде против «Сочи». В тот же день екатеринбуржцы дома встретятся с казанским «Рубином».

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      Дарья Коршунова
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