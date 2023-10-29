Медведев ответил на пост Маска про близкое расположение Ирана к базам США

Зампред СБ России Медведев напомнил Маску про угрожающих всему миру русских

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на пост американского предпринимателя Илона Маска про близкое расположение Ирана к базам США. Свой пост он разместил с англоязычного аккаунта в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Точно! Но ведь есть еще и русские, которые представляют угрозу всему миру! Не забывайте!» — напомнил Медведев.

Ранее Маск разместил на своей странице карту ближневосточного региона с изображенным на ней Ираном, находящимся в кольце американских военных баз. Он подписал мем следующим образом: «Иран хочет войны. Посмотрите, как близко они разместили свою страну к нашим военным базам».

Ранее Медведев заявил, что Европа приблизилась к окончательному дегенеративному вырождению, решив с подачи США стать злейшим врагом России. При этом, по мнению зампреда Совбеза, Вашингтон все равно не сможет отстраниться от России, Китая и стран Глобального Юга.