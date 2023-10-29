Подсчитано количество уничтоженных украинских танков с начала СВО

Минобороны: ВС РФ с начала СВО уничтожили свыше 13 тысяч украинских танков

Российские военные с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили свыше 13 тысяч украинских танков и боевых бронированных машин. Такое количество разбитой техники противника подсчитали в Минобороны России.

В оборонном ведомстве заявили, что всего с начала СВО на Украине российские военные ликвидировали 13 006 танков и боевых бронированных машин. Кроме того, разбиты 517 самолетов, 253 вертолета, 8392 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и 441 зенитный ракетный комплекс ВСУ. Помимо этого, поражены 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6902 единицы полевой артиллерии и минометов, а также 14 760 единиц специальной автотехники.

В воскресенье, 29 октября, российские войска разбили узел связи украинских военных под Харьковом. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это произошло в районе поселения Подлиман. Узел связи был закреплен за 66-й механизированной бригадой ВСУ.

Помимо этого, российские военные сбили 44 БПЛА Украины. В субботу, 28 октября, отечественные средства ПВО поразили 36 беспилотников. Тогда же были перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и авиационные бомбы JDAM.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.