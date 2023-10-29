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23:21, 29 октября 2023Силовые структуры

В Дагестане начали расследование из-за беспорядков в аэропорту

Прокуратура Дагестана расследует дело о массовых беспорядках в аэропорту Уйташ

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Прокуратура Республики Дагестан поставила на контроль расследование уголовного дела о массовых беспорядках в международном аэропорту Уйташ (Махачкала). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Ранее управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело по статье 212 УК РФ из-за проникновения неизвестных лиц на территорию аэродрома и последовавших за этим массовых беспорядков. Аэропорт временно закрыли на вылет и прилет.

По данным издания «Подъем», сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Толпа требовала изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

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      Александра Синицына
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