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23:07, 29 октября 2023Россия

В Дагестане создали оперативный штаб по ситуации в аэропорту Махачкалы

Глава Дагестана Меликов возглавил оперштаб по ситуации в аэропорту Махачкалы
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: пресс-служба главы Дагестана / Global Look Press

Оперативный штаб создан в Дагестане из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Сергей Меликов. Об этом сообщает правительство региона в Telegram-канале.

По поручению Меликова в ближайшее время состоится экстренное заседание оперштаба с руководством органов власти, муниципальных образований и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Толпа требует изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Росавиация сообщила о решении временно закрыть аэропорт Махачкалы Уйташ на вылет и прилет в связи с проникновением на его территорию неизвестных лиц.

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      Марина Совина
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