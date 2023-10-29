Воздушная тревога объявлена в Киевской области и под Херсоном

В Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Кроме того, сирены звучат и на подконтрольной Украине части Херсонской области. Отмечается, что, по данным Минцифры страны, тревога была объявлена в 15:49 по московскому времени.

В ночь на 29 октября воздушную тревогу также объявляли в Черниговской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях. Вслед за этим взрывы прозвучали в Хмельницкой области. На территории региона работали системы противовоздушной обороны.

Вслед за этим о мощных взрывах сообщили в Херсоне. Местные власти уточнили, что под огнем находились прибрежные районы города.