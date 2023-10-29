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13:12, 29 октября 2023Мир

В Тель-Авиве объявили воздушную тревогу

Корреспондент РИА Новости сообщает о воздушной тревоге в Тель-Авиве

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

В Тель-Авиве слышны сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В то же время военное крыло ХАМАС объявило, что начало обстрел города. Атаку назвали ответом на агрессию против гражданского населения Палестины.

27 октября в Тель-Авиве ракета попала в жилое здание, ранены три человека. Два человека получили легкие ранения, один — средней тяжести. Перед этим в городе и центральной части Израиля была объявлена воздушная тревога.

Палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. В субботу, 28 октября, Израиль перешел к наземной военной операции в секторе Газа. Информацию о новой фазе военных действий также подтвердило Минобороны Израиля.

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      Варвара Кошечкина
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