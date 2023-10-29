«Изз ад-Дин аль-Кассам» заявили об обстреле Тель-Авива

Военное крыло ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» заявило об обстреле Тель-Авива

Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», военное крыло палестинского движения ХАМАС, начали обстреливать израильский город Тель-Авив. Об этом сообщает РИА Новости.

Тель-Авив оказался под обстрелом ХАМАС в ответ на массовые расправы сионистов над мирными гражданами. В городе была объявлена тревога.

Палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. В субботу, 28 октября, Израиль перешел к наземной военной операции в секторе Газа. Информацию о новой фазе военных действий также подтвердило Минобороны Израиля. Тогда же бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», которые считаются военным крылом движения ХАМАС, обстреляли ракетами Зиким, военную базу Израиля.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны начала операцию «Железные мечи» в Газе. 27 октября, как отмечалось, Израиль вторгся на территорию Газы.