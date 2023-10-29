Врач назвала неочевидный симптом сильного стресса

Кашель является неочевидным симптомом сильного стресса, рассказала невролог Екатерина Демьяновская. В комментарии для RT врач назвала и другие симптомы сбоев в работе нервной системы.

При сильном потрясении организм подает сигнал о помощи из-за выработки гормонов стресса, пояснила невролог. Например, у человека повышается пульс, поднимается давление, возникает спазм гладкой мускулатуры. Также из-за нервов может появиться сильная боль в животе, добавила Демьяновская.

Из-за повышенной выработки кортизола, адреналина и других гормонов стресса могут появиться зуд, высыпания, шелушение или акне

Во время стресса в пищеварительных органах снижается кровоснабжение и перистальтика, продолжила невролог. Из-за этого нарушается выработка желудочного секрета. По словам невролога, у людей с хроническим стрессом развивается дисбаланс микрофлоры кишечника.

«Еще один из симптомов стресса, связанный с нарушением работы ЖКТ, — першение или чувство кома в горле, вызывающие кашель. Это состояние вызвано непроизвольным сокращением мышц гортани, сухостью глотки из-за сниженного слюноотделения и нарушения носового дыхания», — подытожила врач.

Ранее невролог Михаил Сливко назвал первые симптомы неизлечимой парализующей болезни. По его словам, боковой амиотрофический склероз начинается со слабости в конечностях и проблем с глотанием.