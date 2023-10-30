Аэропорт Махачкалы возобновил работу после беспорядков

Росавиация: аэропорт Махачкалы возобновил полноценную работу после беспорядков

Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков из-за прибывшего из Тель-Авива самолета. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Прием и отправка воздушных судов в авиагавани Уйташ возобновились с 14:00 по московскому времени в понедельник, 30 октября. Несмотря на это, рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города.

Так, один из планировавшихся самолетов в Дагестан должен был вылететь 1 ноября, однако вместо этого компания предложила пассажирам перелет из Тель-Авива в Сочи 2 ноября. Кроме того, перелет Жуковский — Махачкала — Тель-Авив также отменен, его заменили рейсом Домодедово — Сочи — Тель-Авив.

Вечером 29 октября в аэровокзал Махачкалы ворвались сотни агрессивно настроенных людей. Поводом послужило прибытие самолета из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В результате беспорядков пострадали 20 человек.