Блогерша раскрыла способ придать густоту волосам и вызвала споры в сети

Блогерша Сахана (фамилия неизвестна) раскрыла способ придать густоту волосам и вызвала споры в сети. Соответствующую информацию она опубликовала в TikTok, который насчитывает 1,4 миллиона подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом mypawfectfamily рассказала, что отрастить волосы и улучшить их внешний вид ей помогла маска из домашних средств. Так, юзерша посоветовала смешать растертое в кашу авокадо с яичным желтком, избавившись от белка, а также добавить масло. При этом девушка уточнила, что чаще всего использует масло из виноградных косточек.

Затем, по словам Саханы, полученное средство необходимо нанести по всей длине прядей и смыть. «Лучшая маска для длинных густых волос», — заявила она.

Подписчики неоднозначно отреагировали на рекомендацию блогерши в комментариях под постом. «Если вы все-таки собрались делать эту маску, то смывайте ее только холодной водой! Учитесь на моих ошибках, если не хотите, чтобы ваши волосы превратились в яичницу», — написала одна поклонница. «Надо попробовать», «Я удивлена!», — высказались другие.

В феврале главный редактор косметического бренда по уходу за волосами Alterna Джоана Невес назвала действенные способы придать объем и густоту тонким волосам. Специалист рассказала, что предотвратить выпадение и улучшить качество волос можно в случае отказа от электрических инструментов для укладки, которые перегревают пряди.