Бывший участник Comedy Club высказался о звездной болезни в проекте

Экс-резидент Comedy Club Григорян заявил, что не замечал звездной болезни в шоу

Бывший участник юмористического проекта Comedy Club Оганес Григорян заявил, что не замечал звездной болезни у других резидентов шоу. Об этом он высказался в проекте «Закулисные истории», ролик доступен на Rutube.

«Если говорить про Comedy Club, я не могу рассказать ни одной истории, когда кто-то из ребят повел себя как-то звездно или неоправданно пафосно, или еще как-то», — поделился Григорян.

Комик связал отсутствие звездной болезни у участников шоу с тем, что все они попали в проект благодаря упорному труду. Он привел в пример юмориста и телеведущего Павла Волю, который, по его словам, в свое время приехал в Москву из родной Пензы «с одной футболкой». «Каждая минута его на сцене заслужена, и он очень хорошо знает этому цену. И поэтому люди себя не ведут как мудло», — пояснил Григорян.

Оганес Григорян в 2012 году вместе с коллегой Романом Поповым в составе дуэта «20:14» победил в юмористическом шоу «Comedy Баттл». В качестве приза комики получили право стать резидентами Comedy Club. Впоследствии они покинули шоу. Попов, оценивая перспективу возвращения в проект, рассказывал, что пока у него нет желания снова выступать в Comedy Club.