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14:07, 30 октября 2023Силовые структуры

Бывшему вице-мэру Миасса дали условный срок за получение взятки от компании

В Челябинске замглавы Миасса дали два года условно за взятку в 50 тысяч руб.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд в Челябинске приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего заместителя главы города Миасса по делу о получении взятки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Его признали виновным по коррупционной статье и обязали выплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

О задержании бывшего вице-мэра Миасса по строительству стало известно 20 января. По версии следствия, чиновник получил взятку в размере 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за помощь в заключении контракта на снос ветхого аварийного здания. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), на время проведения следственных действий его арестовали.

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