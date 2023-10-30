Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:06, 30 октября 2023Из жизни

Кладоискатель нашел золотую брошь за миллион рублей на месте древнего сражения

В Великобритании кладоискатель нашел золотую брошь XIII века за миллион рублей

Фото: Sebastian Willnow / DPA / Globallookpress.com

Житель Великобритании нашел на месте древнего сражения золотую брошь XIII века, стоимость которой оценивают в 10 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

53-летний Гинтарас Беймавишес обнаружил драгоценность XIII века в поле в городе Спалдинг, графство Линкольншир, с помощью металлоискателя. Брошь представляет собой кольцо, украшенное четырьмя цветками, на верхней части находится белая жемчужина между двух ладоней. В центре украшения располагается меч.

По словам экспертов, в эпоху Средневековья носить золотые украшения могли только правители, служители церкви высшего ранга и дворяне. Считается, что найденная кладоискателем брошь принадлежала лорду или человеку из высших слоев общества. По одному из предположений, владелец мог потерять драгоценность во время сражения на мечах.

Материалы по теме:
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Величайшее сокровище в истории. Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
Величайшее сокровище в истории.Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
14 января 2022
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021

Отмечается, что брошь сохранилась в хорошем состоянии, что случается крайне редко. Похожие драгоценности, найденные в прошлом, были в той или иной степени повреждены. Как утверждают эксперты, в настоящее время существует только одна хорошо сохранившаяся брошь подобного стиля, она хранится в Британском музее.

Специалисты изучают и оценивают драгоценность. Если брошь отдадут музею, то кладоискателю выплатят денежное вознаграждение. Полученную сумму мужчина должен будет разделить с владельцем земли, на которой нашел золотое украшение. «Думаю, это находка всей моей жизни», — признается Беймавишес.

Ранее сообщалось, что древнюю монету с изображением ранее неизвестного британского короля продали с аукциона за рекордную сумму. Крохотную золотую монетку нашел британский кладоискатель Льюис Фудж, когда в марте 2023 года прочесывал с металлоискателем поле.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал организаторов погромов в аэропорту Махачкалы

      На Украине заявили о нехватке людей для использования западного оружия

      Российского миллиардера взяли под стражу во Франции

      Путин обвинил правящие элиты США в разжигании конфликта на Ближнем Востоке

      В ЛНР заочно осудили командира ВСУ за приказ обстрелять жилые дома

      Путин сравнил США с пауком

      Кадыров высказался о погромах и поисках евреев в Махачкале

      Путин заявил о плохой осведомленности кураторов Киева

      Силовики задержали 83 человека за участие в массовых беспорядках в Махачкале

      Задержаны двое подозреваемых в расправе над семьей из девяти человек в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости