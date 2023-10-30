Дина Саева снялась полуголой с краской на теле

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева снялась в откровенном виде на Хеллоуин. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Для создания праздничного образа 24-летняя инфлюэнсерша взяла за основу внешний вид персонажей фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. На размещенных кадрах она предстала в одних трусах с окрашенной в синий цвет с черными полосами кожей.

Кроме того, девушка позировала с характерной прической в виде дредов и кос, заостренными ушами, ожерельем из перьев на шее, а также серьгами и браслетами на ноге и руке.

Ранее жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер примерила откровенное нижнее белье в честь Хеллоуина и порадовала фанатов. 26-летняя манекенщица переоделась в одну из героинь фильма «Очень страшное кино».