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14:48, 30 октября 2023Ценности

Дина Саева снялась полуголой с краской на теле

Фото: @senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева снялась в откровенном виде на Хеллоуин. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Для создания праздничного образа 24-летняя инфлюэнсерша взяла за основу внешний вид персонажей фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. На размещенных кадрах она предстала в одних трусах с окрашенной в синий цвет с черными полосами кожей.

Кроме того, девушка позировала с характерной прической в виде дредов и кос, заостренными ушами, ожерельем из перьев на шее, а также серьгами и браслетами на ноге и руке.

Ранее жена канадского певца Джастина Бибера американская модель Хейли Бибер примерила откровенное нижнее белье в честь Хеллоуина и порадовала фанатов. 26-летняя манекенщица переоделась в одну из героинь фильма «Очень страшное кино».

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      Карина Черных
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