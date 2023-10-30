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02:52, 30 октября 2023Экономика

«Доширак» начнет выпускать муку

«Ъ»: «Доширак» открыл подразделение по производству муки

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Производитель лапши быстрого приготовления «Доширак» создал подразделение в Тамбове для выпуска муки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, оно может разместиться на местном комбинате мощностью 270 тонн продукции в сутки. Адрес производства совпадает с адресом тамбовского мельничного комплекса «Монолит». После модернизации в 2019 году это предприятие может перерабатывать до 350 тонн зерна, уточняли местным СМИ.

Ранее стало известно, что в России упали продажи лапши быстрого приготовления. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском». В годовом выражении продажи лапши снизились на 19 процентов. Средняя цена продукта выросла до 65 рублей (плюс 13 процентов).

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      Юлия Мискевич
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