Два человека погибли при стрельбе во Флориде

NBC: во время празднования Хеллоуина во Флориде открыли стрельбу, есть погибшие

По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы во время празднования Хеллоуина в штате Флорида. Об этом сообщает телеканал WFLA, принадлежащий NBC, со ссылкой на местную полицию.

«В результате стрельбы два человека погибли, еще 18 человек были госпитализированы», — сказано в сообщении.

Как уточняется, инцидент произошел в районе Йбор Сити в городе Тампа. Стрельбе предшествовала драка между двумя группами молодых людей.

В заявлении сказано, что жертвы были в карнавальных костюмах. Когда началась стрельба, сотрудники полиции уже были на месте, никто из них не пострадал.

Ранее издание Daily Mirror сообщило, что священник из Чехии решил устроить борьбу со злом и разломал вырезанные детьми хеллоуинские тыквы. Пастор Яромир Смейкаль из чешской деревни Курдейов выходил из своей жилой пристройки, когда увидел перед церковью вырезанные и украшенные к Хеллоуину тыквы.

Он счел их сатанинскими символами и решил действовать решительно. Не желая оставлять их рядом с освященной землей, мужчина стал пинать их и в течение двух дней разломал все тыквы.