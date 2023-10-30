Главный раввин России высказался об антисемитских протестах на Кавказе

Берл Лазар: семена экстремизма не должны прорасти на российской земле

Главный раввин России Берл Лазар обратился к представителям разных народов и культур после произошедших на Кавказе антисемитских протестов. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

Он призвал каждого жителя России сделать все возможное, чтобы сохранить уникальную атмосферу поддержки в государстве. Лазар обратил внимание на то, что отношения между народами, конфессиями, культурами в России веками строились на принципах взаимного уважения. Так, на Северном Кавказе мусульмане и евреи помогают друг другу, приглашают друг друга на праздники, реализуют совместные социальные и культурные проекты, отметил главный раввин России.

«События последних дней показывают, что этой традиционной дружбе приходится пройти испытание на прочность. И произошли эти события не случайно, им предшествовала оголтелая пропаганда экстремизма и террора в соцсетях», — заявил он. Лазар рекомендовал позаботиться о том, чтобы «ядовитые семена экстремизма и терроризма» не проросли на российской земле. Он подчеркнул, что федеральные власти, осознавая это, делают все возможное, чтобы защитить самые основы существования многонационального государства.

Раввин указал, что не сомневается в том, что агрессивные действия «ослепленных ненавистью экстремистов» в Черкесске и Нальчике получат жесткий отпор со стороны правоохранителей.

До этого стало известно, что в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.

29 октября в Нальчике неизвестные подожгли здание еврейского культурного центра.

Еще раньше, по данным Telegram-каналов, в Черкесске прошла акция в поддержку Палестины. Тогда 500 человек пришли к дому правительства и потребовали ограничить въезд в республику беженцев из Израиля.