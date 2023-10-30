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02:00, 30 октября 2023Из жизни

Мечтающая о сексе с Гринчем девушка пожаловалась на непонимание партнера

Daily Mirror: девушка рассказала о желании заняться сексом с Гринчем

Кадр: Фильм «Гринч»

Девушка рассказала бойфренду о желании заняться сексом с Гринчем и столкнулась с непониманием. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам 27-летней девушки, она одержима Гринчем — рождественским злодеем с зеленой шерстью, которого придумал американский детский писатель Доктор Сьюз. Ей настолько нравится этот персонаж, что она мечтает заняться с ним сексом.

Своими фантазиями девушка поделилась с бойфрендом. Она отметила, что поначалу тот относился к ее фетишу с пониманием. Он читал ей книгу «Как Гринч украл Рождество» и соглашался заниматься с ней сексом под фильм «Гринч — похититель Рождества», в котором Гринча играл Джим Кэрри.

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Однажды бойфренд поинтересовался у девушки, какой подарок она хочет получить на Рождество. «И я сказала, чтобы он надел костюм Гринча, похитил меня из постели в канун Рождества, а затем изнасиловал перед рождественской елкой», — утверждает она.

Мужчина категорически отказался исполнять такое желание и заявил, что расстанется с ней, если она не оставит сексуальные фантазии о Гринче.

Девушка задалась вопросом, сможет ли она прийти к компромиссу с партнером, или ей нужен мужчина, который больше склонен к авантюрам. Она добавила, что не хочет терять бойфренда, однако желает, чтобы он был более внимательным к тому, чего она хочет.

Ранее сообщалось, что жительница США, которая начала кормить мужа грудью, рассказала о том, как изменилось его здоровье. Мужчина утверждает, что жидкость оказалась настолько питательной, что он не болел в течение двух лет, а знакомые говорят, что улучшилось даже состояние его кожи.

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      Алиса Удовик
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