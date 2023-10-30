Информация о смерти четырех человек от прививки в Запорожье оказалась фейком

Сообщение Андрющенко о смерти жителей Запорожья от прививки оказалось фейком

Экс-советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в своем Telegram-канале, что на российской части территории Запорожской области медики убивают людей низкокачественной вакциной от гриппа российского производства. Однако это сообщение оказалось фейком.

Андрющенко указал, что уже известно о четырех летальных случаях среди тяжелобольных пациентов домов для пожилых и интернатов, получивших прививку от гриппа.

В качестве доказательств Андрющенко привел скриншот с сайта РИА Новости, в котором есть заявление главврача Мелитопольского центра первичной медико-санитарной помощи Елены Деминой о побочных эффектах неназванной вакцины от гриппа и такая информация: «Ранее появилась информация о смерти среди тяжелобольных пациентов домов престарелых и интернатов, получивших прививки от гриппа. Сообщалось о смерти четырех человек».

На самом деле на сайте РИА Новости нет заметки с комментарием Елены Деминой. При этом в 2022 году она говорила, что привитые от гриппа обычно болеют без осложнений.

Информация о смерти постояльцев домов престарелых и интернатов, вероятнее всего, относится к ситуации в Норвегии и Германии, где после прививки от COVID-19 скончались 30 тяжелобольных пациентов.

Данные и смерти нескольких жителей Запорожья от российской вакцины от гриппа почти не распространилась в СМИ. Об этом написали лишь некоторые украинские издания, например, UKR.NET.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»