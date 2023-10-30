Избивавшую восьмимесячного сына россиянку отправили в СИЗО

Суд в Москве арестовал женщину, систематически избивавшую восьмимесячного сына

Суд арестовал на два месяца жительницу Москвы, которая обвиняется в избиениях своего восьмимесячного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Таганском районном суде.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Она пробудет в СИЗО до 28 декабря.

Мальчика 2023 года рождения с множественными телесными повреждениями обнаружили 28 октября в квартире на Нижегородской улице в Москве. Ребенка экстренно госпитализировали, а по подозрению в его избиениях задержали мать. В ходе расследования стало известно, что женщина систематически наносила побои сыну, — она уже лишена родительских прав в отношении двух других детей.

Ранее в Краснодаре полиция задержала 33-летнего жителя Новой Адыгеи, который три месяца избивал четырехлетнего пасынка палкой.