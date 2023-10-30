Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:23, 30 октября 2023Россия

Клубы густого черного дыма повалили из московского вейп-шопа и попали на видео

Возгорание в московском вейп-шопе привело к мощному задымлению

Клубы густого черного дыма повалили из московского вейп-шопа и попали на видео. Снятые очевидцами кадры публикует РБК в своем Telegram-канале.

По данным издания, возгорание возникло в торговых павильонах в районе станции метро «Бауманская». На опубликованных кадрах видно, как черный дым вырывается из дверей, над которыми закреплена вывеска «Вейпы».

Прибывшие на место экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов ворвался в вейп-шоп в Санкт-Петербурге, начал угрожать сотрудникам диареей и попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      К погрому в аэропорту Махачкалы призывали дагестанские Telegram-каналы. Что о них известно и почему они так популярны?

      ОМОН задержал рэпера и друга Oxxxymiron после драки

      Ди Каприо с 25-летней возлюбленной попали на фото в интимной позе

      В Крыму рассказали о судьбе вырученных от продажи квартиры Зеленского средств

      Россияне массово вспомнили о своих первых машинах

      Три израильские заложницы потребовали своего освобождения в обмен на палестинцев

      Военные ВСУ пожаловались на нашествие мышей в окопах

      Врач назвала главные портящие здоровье зубов привычки

      Клубы густого черного дыма повалили из московского вейп-шопа и попали на видео

      В переговорах бастующих актеров с голливудскими студиями заметили прогресс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости