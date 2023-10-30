Клубы густого черного дыма повалили из московского вейп-шопа и попали на видео

Возгорание в московском вейп-шопе привело к мощному задымлению

Клубы густого черного дыма повалили из московского вейп-шопа и попали на видео. Снятые очевидцами кадры публикует РБК в своем Telegram-канале.

По данным издания, возгорание возникло в торговых павильонах в районе станции метро «Бауманская». На опубликованных кадрах видно, как черный дым вырывается из дверей, над которыми закреплена вывеска «Вейпы».

Прибывшие на место экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов ворвался в вейп-шоп в Санкт-Петербурге, начал угрожать сотрудникам диареей и попал на видео.