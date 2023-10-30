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17:38, 30 октября 2023Россия

В Крыму рассказали о судьбе вырученных от продажи квартиры Зеленского средств

Сенатор Цеков: деньги с продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды СВО

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Деньги, вырученные с продажи квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, пойдут на поддержку специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказал сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

«Деньги пойдут на поддержку СВО — это давно известно. Я так понимаю, определять, куда именно, будет глава республики. Итоговая сумма оказалась в два раза больше от заявленной», — сказал Цеков.

Он также добавил, что опасения некоторых россиян, связанные с тем, Крым может вернуться в состав Украины, которые удерживали их от каких-либо инвестиций в регион, не оправдались. И больше всего, как подчеркнул политик, это видно по стоимости квартир, которая не уменьшилась.

Ранее стало известно, что квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены продали на открытом аукционе. Аукцион состоялся 30 октября. В торгах участвовали два человека — Ольга Липовецкая и Юлия Кальницкая. Победителем стала Липовецкая, которая заплатила за объект 44,3 миллиона рублей.

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      Варвара Кошечкина
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