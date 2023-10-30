Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:16, 30 октября 2023Из жизни

Медиум рассказала о предложении брака от призрака

Фото: Steinar Engeland / Unsplash

Охотница на привидений из США рассказала о самых необычных случаях из своей работы. Своей историей она поделилась с изданием Daily Star.

Жительница Вашингтона Аманда Полсон занимается охотой на привидений с 18 лет. Выбрать эту профессию ее заставил опыт столкновения со сверхъестественным в детстве. По ее словам, в семь лет ей то и дело снились кошмары о призраке, живущем в подвале, а куклы в ее комнате якобы сами собой двигались по ночам. Со временем девушка решила, что у нее есть талант, помогающий общаться с духами.

Самым необычным случаем за все время общения с потусторонним миром стал один из первых экспериментов с доской Уиджа — специальной доской для спиритических сеансов, на которую нанесены все буквы алфавита, цифры от 0 до 9 и слова «да» и «нет». Полсон вместе с подругой начала сеанс по всем правилам: девушки убрали телефоны, выключили свет и всю электронику, зажгли свечи. «Когда мы начали использовать доску, ответы стали приходить моментально. Один из них был о том, что призрак мужчины из начала XIX века хочет жениться на мне», — рассказала Полсон. По словам девушки, в этот момент рядом с ними жужжала муха. Она решила испытать своего призрачного поклонника и попросила его разобраться с насекомым. Тогда муха, по ее словам, внезапно полетела прямо на пламя свечи и сгорела.

Материалы по теме:
Странные братья Лесли. Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Странные братья Лесли.Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
23 октября 2021
Параллельные жизни Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Параллельные жизниРазлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
24 января 2020

Полсон также рассказала журналистам, что может разговаривать с мертвыми, но не так, «как показывают по телевидению». Девушка утверждает, что чувствует эмоции призраков и видит их истории в виде последовательности образов. Она также может определить, где обитают призраки по общей атмосфере в этом месте. «Это напрямую связано с эмоциями. Я сосредотачиваюсь на том, как место ощущается, появляются ли от него чувства грусти, эйфории, ностальгии, ощущение дежавю», — объяснила Полсон.

Ранее женщина из Великобритании, которая недавно «развелась» с мужем-призраком, заявила о преследованиях с его стороны. По ее словам, бывший супруг стал менять обличия, чтобы ее обмануть.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Дагестана объяснил промедление в силовом разгоне антисемитских беспорядков

      Россиянин пойдет под суд за преступление 1996 года

      Мужчина вышел в декрет вместо жены и столкнулся с ее неожиданной реакцией

      Избивавшую восьмимесячного сына россиянку отправили в СИЗО

      Медиум рассказала о предложении брака от призрака

      Собчак похвасталась отдыхом в Дубае и была обругана в сети фразой «одни понты»

      Россиянка потеряла паспорт и стала женой африканца

      Раскрыто содержание письма Ласицкене украинке Магучих

      С помощью наушников научились измерять частоту сердечного ритма

      Константин Хабенский получил поздравление из космоса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости