Медиум рассказала о предложении брака от призрака

Охотница на привидений из США рассказала о самых необычных случаях из своей работы. Своей историей она поделилась с изданием Daily Star.

Жительница Вашингтона Аманда Полсон занимается охотой на привидений с 18 лет. Выбрать эту профессию ее заставил опыт столкновения со сверхъестественным в детстве. По ее словам, в семь лет ей то и дело снились кошмары о призраке, живущем в подвале, а куклы в ее комнате якобы сами собой двигались по ночам. Со временем девушка решила, что у нее есть талант, помогающий общаться с духами.

Самым необычным случаем за все время общения с потусторонним миром стал один из первых экспериментов с доской Уиджа — специальной доской для спиритических сеансов, на которую нанесены все буквы алфавита, цифры от 0 до 9 и слова «да» и «нет». Полсон вместе с подругой начала сеанс по всем правилам: девушки убрали телефоны, выключили свет и всю электронику, зажгли свечи. «Когда мы начали использовать доску, ответы стали приходить моментально. Один из них был о том, что призрак мужчины из начала XIX века хочет жениться на мне», — рассказала Полсон. По словам девушки, в этот момент рядом с ними жужжала муха. Она решила испытать своего призрачного поклонника и попросила его разобраться с насекомым. Тогда муха, по ее словам, внезапно полетела прямо на пламя свечи и сгорела.

Полсон также рассказала журналистам, что может разговаривать с мертвыми, но не так, «как показывают по телевидению». Девушка утверждает, что чувствует эмоции призраков и видит их истории в виде последовательности образов. Она также может определить, где обитают призраки по общей атмосфере в этом месте. «Это напрямую связано с эмоциями. Я сосредотачиваюсь на том, как место ощущается, появляются ли от него чувства грусти, эйфории, ностальгии, ощущение дежавю», — объяснила Полсон.

Ранее женщина из Великобритании, которая недавно «развелась» с мужем-призраком, заявила о преследованиях с его стороны. По ее словам, бывший супруг стал менять обличия, чтобы ее обмануть.