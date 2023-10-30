В Госдуме отреагировали на отказы россиянам в уже одобренной ипотеке

Депутат Николаев усомнился, что отказ по одобренным ипотекам является нарушением

Банки не хотят выдавать россиянам уже одобренную ипотеку после повышения ключевой ставки из-за своих внутренних правил. Так в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев отреагировал на участившиеся случаи отказов.

«Этот вопрос не определен на уровне законодательства. Это вопрос договорных отношений с банком и правил банка. Влиять на это может только Центральный банк (ЦБ), а ЦБ, скорее всего, не будет влиять, потому что в таком случае они будут заставлять банки идти на какие-то сделки. Я не думаю, что тут есть какое-то нарушение. Другое дело, здесь вопрос заключается в том, как людям помочь. Здесь, конечно, есть возможность субсидирования процентной ставки для таких случаев. Но насколько ЦБ и правительство пойдут на это — вопрос дополнительный», — сказал депутат.

По словам парламентария, вопрос в том, как помочь оказавшимся в этой ситуации заемщикам, должны решать в правительстве, Министерстве финансов и Министерстве строительства.

30 октября «Известия» сообщили, что банки начали отказывать россиянам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям. Это произошло после того, как Центробанк повысил ключевую ставку. Почти треть клиентов с одобренной ипотекой в августе-сентябре не смогли получить кредит, пишет издание. Финансовые организации стали снижать одобренную сумму и увеличивать требования к первоначальному взносу. Также они просят заемщиков дополнительно подтвердить уровень доходов. В целом же доля отказов выросла до 60-70 процентов, утверждают эксперты.

27 октября Банк России поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов с 13 до 15 процентов. Это стало четвертым повышением подряд. С лета ставка выросла вдвое с 7,5 процента. Регулятор объясняет это ростом инфляции.