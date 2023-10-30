На Украине заявили о нехватке людей для использования западного оружия

Time: у ВСУ не хватает людей для использования поставленного Западом оружия

Помощник президента Украины Владимира Зеленского пожаловался на нехватку в армии людей для того, чтобы использовать полученное от западных государств оружие, пишет журнал Time.

«В некоторых родах войск нехватка личного состава стала еще более острой, чем дефицит оружия и боеприпасов», — пишет издание.

По словам источника, близкого к Зеленскому, даже в том случае, если западные страны во главе с США передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) все вооружения, которые они пообещали ранее, использовать его так и не удастся.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные кураторы Киева, вероятно, не знают, чем занимаются их подопечные.