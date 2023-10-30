Путин обвинил США в хаосе на Ближнем Востоке

Путин: США дискредитируют желающих остановить кровопролитие в Газе

Президент России Владимир Путин начал совещание после беспорядков в Дагестане. В ходе заседания он также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Путин обвинил США в желании видеть хаос на Ближнем Востоке и подчеркнул, что по этой причине страна дискредитирует тех, кто готов остановить кровопролитие. По его мнению, американские власти подвергают травле даже действия Организации Объединенных Наций (ООН).

«Им не нужен прочный мир на святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа, на том, чтобы остановить кровопролитие, и, готовые внести вклад в урегулировании кризиса», — отметил российский президент.

7 октября Израиль сообщил, что бойцы ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ израильская армия объявила о начале военной операции в Газе. 27 октября Израиль вторгся на территорию Газы.