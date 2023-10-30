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06:30, 30 октября 2023Наука и техника

Обнаружены новые молекулярные причины астмы

Выявлены новые молекулярные причины астмы

Фото: luchschenF / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили новые молекулярные причины астмы. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Cell and Development Biology, продемонстрировало роль белков, регулирующих мРНК, при этом заболевании.

Авторы изучили генетические данные о РНК в клетках пациентов с астмой или без нее. РНК — важная молекула, которая обеспечивает транспортировку генетического кода в ДНК. РНК может также может преобразовываться в белки, которые затем составляют основу клеток и других молекул.

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Анализ выявил два белка (ZFP36L1 и ZFP36L2), связывающиеся с РНК для регуляции экспрессии. Примечательно, что у испытуемых с астмой уровни этих белков значительно снижены в дыхательных путях. Специалисты предположили, что именно это является причиной воспаления при заболевании. Так, когда команда нормализовала показатели ZFP36L1 и ZFP36L2 в клетках пациентов с тяжелой формой астмы произошло изменение экспрессии генов, контролирующих воспалительные факторы, вызывающие астму. Другими словами, ZFP36L1 и ZFP36L2 действуют как регуляторы генов, связанных с воспалением при астме.

Эта работа стала первой, которая выявила роль белков, взаимодействующих с РНК, в развитии астмы. В будущем планируется продолжить исследования по этой теме. Если выводы подтвердятся, то на основе открытия могут быть разработаны новые подходы лечения и профилактики заболевания.

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      Елена Апазиди
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