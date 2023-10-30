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16:39, 30 октября 2023Мир

Одно требование ХАМАС завело в тупик переговоры о заложниках

NBC: требование ХАМАС поставить топливо завело в тупик переговоры о заложниках
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Issei Kato / Reuters

Переговоры по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников зашли в тупик. Это произошло из-за требования группировки разрешить поставки топлива в сектор Газа. Об этом NBC рассказали бывшие и действующие официальные лица США и Израиля.

По информации собеседников телекомпании, диалог прервался рано утром в пятницу, 27 октября, еще до того, как Израиль начал вторую фазу наступления. «Переговоры в четверг шли очень хорошо, и участники переговоров надеялись, что сделка может быть достигнута в выходные», — отметил дипломат, знакомый с ходом переговоров.

Бывший американский чиновник уточнил, что Израиль, США и другие страны добивались освобождения большей части своих граждан, в то время как ХАМАС настаивало на получении топлива.

При этом источники полагают, что это лишь временный тупик. «Эскалация замедлила переговоры, но они все еще продолжаются», — заключил дипломат.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Израиль и ХАМАС продолжают переговоры об освобождении заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа, на фоне расширения еврейским государством операции в анклаве. Неназванный чиновник рассказал изданию, что стороны слушают друг друга, однако темпы переговоров «уже не те, которые были в четверг или пятницу». По его словам, быстрого прорыва в этом процессе не ожидается.

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