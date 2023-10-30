Огневое поражение нанесено двум безэкипажным катерам ВМС Украины

Минобороны РФ: два безэкипажных катера ВМС Украины получили огневое поражение

В Черном море найдена два украинских безэкипажных катера, по району обнаружения нанесено огневое поражение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным оборонительного ведомства, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мер.

Ранее официальный спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук выступил с угрозами уничтожить Крымский мост. Он добавил, что это будет сделано, когда киевскому режиму понадобится обрезать логические хвосты Крыма и сделать его островом. Первый теракт на Крымском мосту произошел в октябре 2022 года.