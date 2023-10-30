Опавшие листья назвали вредными для здоровья

ES&T Letters: опавшие листья назвали источником свободных радикалов

Ученые из Университета Южной Каролины навали опавшие листья вредными для здоровья. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science and Technology Letters (ES&T Letters). Краткий обзор приводит Phys.org.

По словам специалистов, опавшие листья широколиственных деревьев и иголки у хвойных являются источником биогенных стойких свободных радикалов (BPFR). Это означает, что покров из гниющих листьев и иголок — неучтенный фактор токсичного воздействия на здоровье при вдыхании или приеме внутрь.

В ходе исследования были проанализированы листья сосны обыкновенной, туи, кедра, березы, красного клена и других деревьев. Авторы очистили их от пыли, а затем то высушивали при температуре 25-35 градусов Цельсия, то увлажняли их. Между каждым циклом они изучили состав листьев при помощи спектрометра.

Оказалось, что уровень BPFR в образцах не только сохранялся, но и повышался на протяжении всего цикла увлажнения и высыхания. Команда подчеркивает, что содержащиеся в листьях вещества не представляют прямой угрозы для здоровья. Однако в процессе разложения BPFR могут впитываться в почву, а затем рассеиваться с ветрами, что может создавать потенциальную опасность для здоровья человека и окружающей среды.

Свободные радикалы — это нестабильные молекулы, которые способны повреждать здоровые клетки. Эти частицы появляются в организме при естественном обмене веществ, а также могут поступить вместе с пищей и воздухом. Свободные радикалы связаны со старением и многими заболеваниями, поскольку провоцируют окислительный стресс.