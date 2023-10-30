Путин заявил о попытках раскола и дестабилизации российского общества извне

Путин: российское общество пытаются расколоть и дестабилизировать извне

Президент России Владимир Путин начал совещание после беспорядков в Дагестане. В ходе заседания глава государства заявил о попытках раскола и дестабилизации российского общества извне, передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что говорил о подобных попытках в ходе недавней встречи с лидерами религиозных объединений. По словам президента, для дестабилизации и раскола многонационального и многоконфессионального общества в России используется ситуация на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты.

«Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», — подчеркнул Путин.

Также президент России в ходе совещания после беспорядков в Дагестане назвал организаторов погромов в аэропорту Махачкалы. Он обвинил в этом украинские и западные спецслужбы.