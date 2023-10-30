Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:23, 30 октября 2023Россия

Путин заявил о попытках раскола и дестабилизации российского общества извне

Путин: российское общество пытаются расколоть и дестабилизировать извне
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин начал совещание после беспорядков в Дагестане. В ходе заседания глава государства заявил о попытках раскола и дестабилизации российского общества извне, передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что говорил о подобных попытках в ходе недавней встречи с лидерами религиозных объединений. По словам президента, для дестабилизации и раскола многонационального и многоконфессионального общества в России используется ситуация на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты.

«Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», — подчеркнул Путин.

Также президент России в ходе совещания после беспорядков в Дагестане назвал организаторов погромов в аэропорту Махачкалы. Он обвинил в этом украинские и западные спецслужбы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал организаторов погромов в аэропорту Махачкалы

      Путин сравнил США с пауком

      Кадыров высказался о погромах и поисках евреев в Махачкале

      Путин заявил о плохой осведомленности кураторов Киева

      Силовики задержали 83 человека за участие в массовых беспорядках в Махачкале

      Задержаны двое подозреваемых в расправе над семьей из девяти человек в ДНР

      Путин заявил о борьбе России со злом на Украине

      Путин отреагировал на беспорядки в Махачкале фразой «мрази, да и только»

      Путин назвал ключ к решению ближневосточного конфликта

      Путин отметил неготовность США допустить участие РФ в решении мировых проблем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости