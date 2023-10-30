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20:25, 30 октября 2023Забота о себе

Россиянам назвал способ принять свой возраст и радоваться жизни

Фото: Ilona Kozhevnikova / Shutterstock / Fotodom

Научиться радоваться жизни и принять свой возраст, сколько бы лет человеку ни было, можно за 21 день, заверила семейный психолог клиники «Медскан» Инга Кутергина. Способы сделать это она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Для того, чтобы начать радоваться каждым мгновением, Кутергина рекомендовала в первую очередь снять нервное напряжение и заняться любимыми делами или отправиться в путешествие — на это должны уйти первые семь дней. В течение следующей недели она посоветовала постараться понять, как стать увереннее в себе, а также избавиться от манипуляторов, на которых приходится тратить жизненные силы и энергию.

Заключительные семь дней, по словам психолога, нужно потратить на определение своих целей и желаний, а также на поиск мотивации для их воплощения в жизнь. Она добавила, что на протяжении всех трех недель нужно стараться искать ответ на вопрос: «Что мне приносит удовольствие?». При этом Кутергина заверила, что возраст совершенно не имеет значения.

Сократ в 70 лет научился играть на музыкальных инструментах и овладел этим искусством в совершенстве. Гете закончил «Фауста» в 81 год. Исаак Ньютон еще в 85 лет был занят неутомимой деятельностью. Лев Толстой работал до 82, Виктор Гюго — до 83 лет. Поэтому не стоит говорить: «Мне уже поздно». Только мы определяем, как проживем жизнь

Инга Кутергинасемейный психолог
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      Вера Владзиевская
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