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18:29, 30 октября 2023Забота о себе

Россиянам назвали главные секреты долголетия

Фото: Christian Bowen / Unsplash

Не существует способов гарантировано продлить молодость, но есть секреты, способные поддерживать здоровье и увеличить шанс прожить дольше, рассказала врач-дерматовенеролог Александра Филева «Известиям».

По словам Филевой, продолжительность жизни человека на 60 процентов зависит от образа жизни, на 20 процентов — от генетики, на столько же — от экологии и всего на 10 процентов — от медицины. Здоровый образ жизни, в свою очередь, формируется из правильного питания, качественного отдыха и регулярной активности.

Только с пищей организм может получить все витамины и полезные микроэлементы, продолжила врач. Главное — рацион должен быть разнообразным, чтобы обеспечить организм витаминами А, D, группы B, калием, магнием, кальцием, цинком, селеном, йодом, полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6.

Получить их можно, если включить в рацион мясо, рыбу и морепродукты, свежие овощи, фрукты и зелень. Важно пить достаточно воды, чтобы не допустить обезвоживания организма и, по возможности, ограничить употребление соли, которая негативно сказывается на состоянии печени и почек

Александра Филевадерматовенеролог

Также, продолжила Филева, ради здоровья стоит позаботиться о качественном отдыхе и сне. От качества сна зависит работа сердца, здоровье мозга, состояние сосудов, объяснила она. Спать, по словам врача, необходимо не менее восьми часов, при этом засыпать нужно до 22:00.

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Кроме того, для долголетия важна физическая активность. Для поддержания здоровья нужно активно двигаться минимум 30 минут ежедневно. Даже непродолжительные тренировки помогут мышцам расслабиться, насытить клетки кислородом и поддержать тонус сосудов.

«Чтобы продлить молодость мозга, нужно нагружать его интересными и сложными задачами: учить стихи, разгадывать кроссворды, найти интересное занятие и работу, которая будет приносить радость, — призвала врач. — И еще одно важное условие долголетия — профилактика болезней и регулярный мониторинг состояния здоровья».

Ранее Филева назвала причины выпадения волос. Одной из них она указала строгую диету.

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      Алиса Дмитриева
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