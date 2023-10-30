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02:37, 30 октября 2023Наука и техника

Россиянам вернут бесплатную раздачу интернета со смартфона

«Известия»: операторы вернут бесплатную раздачу интернета со смартфона

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мобильные операторы «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн») и Теlе2 вернут россиянам бесплатную раздачу интернета с мобильных устройств. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Еще 18 сентября ФАС направила сотовым операторам МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Теlе2 требование отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Однако компании по прошествии этого срока не выполнили предписаний службы.

«Мегафон» отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах с 23 октября. Теlе2 отменит плату для новых абонентов с 22 ноября, а для всех действующих клиентов — с 19 декабря, «Билайн» — до 1 декабря 2023 года. МТС выполнять требования отказалась.

Проект стратегии развития отрасли связи России до 2035 года, представленный Минцифры в августе, предусматривает повышение тарифов выше уровня инфляции для того, чтобы операторы могли инвестировать часть прибыли в развитие сетей и новые технологии.

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      Юлия Мискевич
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