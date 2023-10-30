Российские военные уничтожили склад с авиационными боеприпасами ВСУ

МО РФ сообщило об уничтожении склада с авиабомбами ВСУ в Черкасской области

Российские войска уничтожили склад с авиабомбами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черкасской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Оборонное ведомство уточнило, что склад располагался в районе населенного пункта Дубиевка. Кроме того, в российским военным удалось поразить пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения ВСУ.

Всего, по сообщению МО, за сутки артиллерия, армейская и оперативно-тактическая авиация нанесли удары по 128 районам скопления живой силы и техники.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что у российских войск в зоне спецоперации появились новые системы противовоздушной обороны, которые позволили нарастить за последние дни количество сбитых украинских самолетов и вертолетов. По его словам, за пять дней эти комплексы сбили 24 самолета.