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14:18, 30 октября 2023Россия

Российские военные уничтожили склад с авиационными боеприпасами ВСУ

МО РФ сообщило об уничтожении склада с авиабомбами ВСУ в Черкасской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска уничтожили склад с авиабомбами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черкасской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Оборонное ведомство уточнило, что склад располагался в районе населенного пункта Дубиевка. Кроме того, в российским военным удалось поразить пункты управления 43-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты и 31-й бригады оперативного назначения ВСУ.

Всего, по сообщению МО, за сутки артиллерия, армейская и оперативно-тактическая авиация нанесли удары по 128 районам скопления живой силы и техники.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что у российских войск в зоне спецоперации появились новые системы противовоздушной обороны, которые позволили нарастить за последние дни количество сбитых украинских самолетов и вертолетов. По его словам, за пять дней эти комплексы сбили 24 самолета.

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      Марк Леонов
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