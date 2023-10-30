Шольц призвал ХАМАС к ответу после обезглавливания немки

Канцлер ФРГ Шольц призвал ХАМАС к ответу после обезглавливания Лук в плену

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал ХАМАС к ответу после гибели немки Шани Лук, обезглавленной в плену. Об этом сообщает Welt.

«Это показывает все варварство, стоящее за нападением ХАМАС. Поэтому оно должно быть привлечено к ответственности», — заявил политик.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил, что самую известную заложницу ХАМАС Шани Лук обезглавили. Уточняется, что 22-летняя немка пропала без вести после нападения ХАМАС.