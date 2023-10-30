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22:49, 30 октября 2023Мир

В Словакии заявили о зашедшем в тупик украинском конфликте

Премьер Словакии Фицо: конфликт на Украине зашел полностью в тупиковую ситуацию
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Конфликт на Украине оказался в «тупиковой ситуации», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет ТАСС.

По мнению политика, «настало время напрасных потерь людей без каких-либо результатов». «Военный конфликт на Украине зашел полностью в тупиковую ситуацию», — подчеркнул он.

Премьер объяснил, что Словакия имеет иную точку зрения на кризис на Украине, в отличие от других стран Евросоюза. Он добавил, что финансовая поддержка Киева не привела к каким-либо результатам в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее Роберт Фицо заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. При этом она продолжит оказывать гуманитарную и гражданскую помощь.

Экс-премьер Словакии, председатель координационного совета Международной ассоциации «Друзья Крыма» Ян Чарногурский отмечал, что Россия победит в украинском конфликте.

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      Марина Совина
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