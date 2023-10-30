Служебная собака помогла найти тайник ВСУ с арсеналом в Мелитополе

Полицейские нашли схрон ВСУ с оружием и боеприпасами в Запорожской области

В Запорожской области полицейские нашли схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, силовики со служебно-разыскной собакой нашли в доме в Мелитополе тайник. В нем обнаружили автомат АК-74, два гранатомета, гладкоствольное ружье и 270 патронов. Выяснилось, что арсенал принадлежит бывшему военнослужащему ВСУ.

Сейчас все найденное отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы нашли схрон со ста тысячами боеприпасов.